Минтранс поддерживает создание лоукостеров в России, заявил Соколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минтранс РФ стратегически поддерживает идею создания лоукостеров в России, но конкретных предложений пока нет, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Пока каких-либо конкретных предложений нет. А стратегически идею создания лоукостеров в нашей стране Минтранс, конечно, поддерживает", — сообщил Соколов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.