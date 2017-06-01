Минтранс поддерживает создание лоукостеров в России, заявил Соколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минтранс РФ стратегически поддерживает идею создания лоукостеров в России, но конкретных предложений пока нет, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании с рядом иностранных лоукостеров — Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций.

"Пока каких-либо конкретных предложений нет. А стратегически идею создания лоукостеров в нашей стране Минтранс, конечно, поддерживает", — сообщил Соколов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.