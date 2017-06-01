Тульский пряник появится в бортовом меню "Аэрофлота"

ЯРОСЛАВЛЬ/ТУЛА, 1 июн – РИА Новости. Знаменитый тульский пряник появится в бортовом меню компании "Аэрофлот" на рейсах из Москвы с 1 июня, сообщило правительство Тульской области.

В среду тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", которая стала победителем конкурсного отбора, подписала соответствующее соглашение с компанией "Аэромар" — поставщиком бортового питания для ведущей российской авиакомпании. На встрече присутствовали тульский губернатор Алексей Дюмин и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Согласно договору, в меню "Аэрофлота", которое признано одним из лучших в мировой пассажирской авиации, войдет традиционное русское лакомство – тульский пряник, — говорится в сообщении. — Нововведение появится на рейсах "Аэрофлота" с 1 июня в рамках очередного обновления бортового меню. Тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом "Аэрофлота" станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от 3 часов полета из Москвы".

"Для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией – это объёмный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение наших старинных традиций… Для нас важно, что тульская продукция будет известна не только в России, но и во всем мире", — сказал Дюмин.

В свою очередь Савельев подчеркнул, что появление тульского пряника в меню авиакомпании соответствует пожеланиям пассажиров, "которые в ходе традиционного краудсорсингового исследования высказались за более широкое включение в меню и сервировку национальных элементов".

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