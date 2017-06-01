Петербург и Ивановская область договорились о развитии модной индустрии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Петербурга и администрация Ивановской области в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкой промышленности и модной индустрии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ивановской области Павел Коньков. Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов "Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой промышленности" и "Фабрика будущего".

"Мы подписали соглашение об очень важных и интересных проектах, которые позволят расширить производство одежды массового сегмента и увеличить импорт продукции отечественной легкой промышленности. Необходимо возрождать спрос на российские товары за рубежом. В этом нам помогут суперсовременные производства. Я с большой надеждой смотрю на реализацию этих планов", — сказал Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в ходе ПМЭФ заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна в составе межрегионального кластера с Ивановской областью, где может быть организовано производство современной дизайнерской одежды. По его словам, дизайнерский кластер будет включать также обучение специалистов и продвижение российской продукции, а в Ивановской области — организацию производства современной дизайнерской одежды на базе современных технологий.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.