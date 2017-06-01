Евтухов: Петербург должен стать законодателем моды в кластере с Иваново

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время делового круглого стола Взаимоотношение по формуле ЕС-ЕАЭС: Взгляд бизнеса в рамках XIX Петербургского экономического форума

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время делового круглого стола Взаимоотношение по формуле ЕС-ЕАЭС: Взгляд бизнеса в рамках XIX Петербургского экономического форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна в составе межрегионального кластера с Ивановской областью, где может быть организовано производство современной дизайнерской одежды, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе ПМЭФ.

"Безусловно, Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна и в том числе перейти от частных коллекций к промышленным коллекциям, к серьезному производству. Петербург и Иваново могут создать подобие межрегионального кластера, и наше министерство будет в этом помогать", — сказал Евтухов на панельной дискуссии "Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка".

Замминистра отметил, что дизайнерский кластер будет включать также обучение специалистов и продвижение российской продукции, а в Ивановской области – организацию производства современной дизайнерской одежды на базе современных технологий.

Евтухов добавил, что легкая промышленность в 2015-2016 годах в России показывала активный рост, а некоторые подотрасли, например, производство спецодежды или производство технического текстиля — до 40%. "Кроме того, за последние 3 года объем потребления российской спецодежды увеличился в разы и достигает сегодня в некоторых компаниях 80-90%", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.