С Турции скоро снимут ограничения, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Документ правительства РФ о снятии ограничений с Турции, кроме поставок томатов, готов и будет подписан в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"На основе указа, подписанного президентом, премьер подпишет правительственное решение. Может быть, сегодня подпишет. Там есть овощи, кроме томатов, конечно", — сказал Дворкович.

Россия в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии вводила против Анкары ряд специальных экономических мер, в частности, эмбарго на поставки ряда продуктов с 1 января 2016 года. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

В среду Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции, сняв ограничения на работу турецких компаний по отдельным видам деятельности и ограничение на найм в РФ турецких работников. При этом остался в силе запрет на ввоз ряда сельхозпродуктов. Перечень этих продуктов утверждается постановлением правительства.

Сейчас запрет действует в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

В то же время Путин ранее подчеркивал, что отмена ограничений в торговле не коснется томатов, учитывая инвестиции аграриев РФ в этот сектор и длительный цикл производства. А Дворкович говорил, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.