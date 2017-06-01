Минсельхоз обсуждает сезонные поставки томатов из Турции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минсельхоз РФ только начал обсуждение возможности сезонных поставок томатов из Турции, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах ПМЭФ.

"Минсельхоз только начал с ними обсуждать, еще пока нет ясности", — сказал Дворкович, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Турции по сезонным поставкам томатов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. Сейчас запрет действует в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

В то же время Путин подчеркивал, что отмена ограничений в торговле не коснется томатов, учитывая инвестиции аграриев РФ в этот сектор и длительный цикл производства. Дворкович говорил, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.