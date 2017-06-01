Белоусов: работа над стратегией развития экономики продолжится до осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Работа над стратегией развития экономики РФ будет продолжаться до осени, в этот период президент РФ Владимир Путин проведет ряд точечных, тематических совещаний, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.
"Работа над программами не окончена, на совещании, которое проводил президент, было принято решение продолжить эту работу, потому что и там, и там есть целый ряд новелл интересных, революционных, спорных… До осени будет продолжаться (работа над программами — ред.)", — сказал Белоусов в интервью телеканалу "Дождь".
"Но в течение это времени, до осени, у президента состоится, или планируется, по крайней мере, ряд более точечных, тематических совещаний по тем вопросам, которые были подняты экспертами. Это касается технологического развития, демографии, перспектив, связанных с экономическим ростом, с бюджетом и так далее", — уточнил помощник президента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.