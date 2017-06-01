Белоусов: работа над стратегией развития экономики продолжится до осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Работа над стратегией развития экономики РФ будет продолжаться до осени, в этот период президент РФ Владимир Путин проведет ряд точечных, тематических совещаний, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

Во вторник на совещании у Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и "Столыпинского клуба" — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов.

"Работа над программами не окончена, на совещании, которое проводил президент, было принято решение продолжить эту работу, потому что и там, и там есть целый ряд новелл интересных, революционных, спорных… До осени будет продолжаться (работа над программами — ред.)", — сказал Белоусов в интервью телеканалу "Дождь".

"Но в течение это времени, до осени, у президента состоится, или планируется, по крайней мере, ряд более точечных, тематических совещаний по тем вопросам, которые были подняты экспертами. Это касается технологического развития, демографии, перспектив, связанных с экономическим ростом, с бюджетом и так далее", — уточнил помощник президента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.