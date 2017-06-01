Индонезия рассчитывает в 2017 году подписать с "Роснефтью" документы по НПЗ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Индонезия рассчитывает до конца года подписать с "Роснефтью" окончательные документы по строительству НПЗ Tuban, сообщил РИА Новости‎ глава департамента по добыче нефти и газа министерства энергетики и минеральных ресурсов страны Виратмайя Пуйя.

"Мы планируем до конца года подписать документы", — сказал Пуйя в кулуарах ПМЭФ

Он отметил, что сейчас представители Минэнерго Индонезии в России обсуждают с "Роснефтью" инвестплан строительства завода. Также представители Минэнерго и компании встретятся в рамках Петербургского международного форума. "Оценка инвестиций — 12-15 миллиардов долларов", — отметил Пуйя.

‎Ранее он говорил, что совместный объем инвестиций "Роснефти" и Pertamina в строительство НПЗ в Индонезии может составить 8 миллиардов долларов, а при условии реализации проекта строительства нефтехимического комплекса может достичь 13 миллиардов долларов.

Индонезийская Pertamina и "Роснефть" в мае подписали рамочное соглашение по сотрудничеству в рамках проекта строительства нефтеперерабатывающего завода.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.