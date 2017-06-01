Президенты РФ и Молдавии, премьер Индии и канцлер Австрии выступят на ПМЭФ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу выступят президент РФ Владимир Путин, премьер-министра Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра на центральной панельной дискуссии выступит президент Путин, выступит премьер-министр Моди, выступит канцлер Австрии и выступит президент Молдавии. Это будут выступления. Будет модерировать американская телеведущая из телекомпании NBC Мегин Келли", — сказал Песков журналистам в четверг.

Песков также добавил, что американская телеведущая будет модерировать и дискуссию, которая будет проходить на основе тезисов озвученных выступлений.

"Мы традиционно содержание выступлений не анонсируем, поэтому я не буду сейчас вам приводить какие-то детали", — добавил он, говоря о выступлении президента РФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.