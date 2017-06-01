Речи о полном таможенном контроле "Россия-Белоруссия" не идет, заявил МИД

На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фото

На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Речь о восстановлении полноценного таможенного контроля между РФ и Белоруссией не идет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Василий Небензя.

"Нет, я думаю, что об этом речи не идет нигде. У нас общее таможенное пространство", — сказал Небензя.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска.

Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, в мае авиарейсы, прибывающие в Россию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переведены в международные терминалы российских аэропортов.