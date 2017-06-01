Арбитраж поддержал отмену ФАС концессии на автодорогу в Башкирии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая отменила итоги конкурса на строительство по концессионному соглашению автодороги в Башкирии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил заявления организатора конкурса Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и признанной победителем конкурса компании "Башкирдорстрой", просивших отменить решение ФАС от 31 января 2017 года.

ФАС аннулировала конкурс на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что "по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось". Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала служба.