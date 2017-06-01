‎Индонезия и "Газпром" обсудят возможные инвестиции компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Министерство энергетики Индонезии в рамках Петербургского международного‎ экономического форума обсудит с "Газпромом" возможные инвестиции компании в строительство СПГ-инфраструктуры в стране, сообщил РИА Новости глава департамента по добыче нефти и газа министерства энергетики и минеральных ресурсов страны Виратмайя Пуйя.

"Мы проведем встречу с "Газпромом", обсудим инвестиции в строительство инфраструктуры СПГ, терминалов", — сказал Пуйя.

Он отметил, что всего Индонезии необходимо привлечь 48 миллиардов долларов для развития инфраструктуры СПГ. "Обсудим, какую часть может профинансировать "Газпром"", — сказал Пуйя.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться и участие Индонезии в проектах "Газпрома" в РФ.