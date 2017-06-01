Приватизация "Роснефти" и "Газпрома" пока не обсуждается, заявил Белоусов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Вопрос по дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" в повестке на сегодняшний день не стоит, сказал помощник президента Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая ранее в четверг на сессии ПМЭФ, высказал мнение, что весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие 7 лет.

"Вопрос по дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" в повестке на сегодня не стоит", — приводит агентство Блумберг слова Белоусова, который так прокомментировал высказывание Кудрина.

Белоусов также отметил, что "остро отрицательно" относится к дальнейшей приватизации нефтяных компаний, поскольку неизвестно, что будет через восемь лет с нефтью и нефтяными компаниями.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.