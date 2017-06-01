Винзавод "Массандра" начал выпуск церковного вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский винзавод "Массандра" завершил розлив первой партии возрожденного спустя столетие церковного вина, изготовленного без добавления спирта, сообщил гендиректор предприятия Янина Павленко.

Вино создано по особой технологии, без добавления спирта. 15 тысяч бутылок "Церковного удельного ведомства" в ближайшие дни уйдет в продажу. Всего приготовлено 6 тысяч декалитров.

Павленко напомнила, что вино, приготовленное без крепления спиртом специально для таинства причастия, производилось в начале прошлого столетия. Несколько бутылок такого вина 1902 года урожая хранятся в энотеке "Массандры", являясь ее украшением. Но в советский период от этой трудоемкой и затратной практики отошли и для нужд церкви стали готовить кагоры уже с добавлением спирта. Возродить вино было решено на базе массандровского филиала "Малореченское". Один из его авторов – винодел с 30-летним стажем Сергей Задорожный.

"Ценители массандровского вина с большим интересом встретили новость о возрождении церковного вина. Через соцсети мы собирали для него варианты названий. В общей сложности было собрано около пятидесяти предложений. В итоге мы согласились с теми, кто предлагал оставить историческое название — "Церковное удельного ведомства", — приводит слова Павленко пресс-служба предприятия.

Виноград для церковного вина — "саперави" и "бастардо" — собирался вручную во второй половине октября, ягоды буквально увялили на лозе до высокого содержания сахара. Содержание спирта в готовом вине – 12%, сахара – 10%.

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