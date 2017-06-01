В АФК "Система" назвали позицию компании в споре с "Роснефтью" безупречной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Глава АФК "Система" Михаил Шамолин заявил, что юридически позиция компании в споре с "Роснефтью" очень крепкая и безупречная.

Говоря о разбирательстве в суде по иску "Роснефти", Шамолин заметил, что АФК уже не раз изложила свою позицию. "Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная, что произошло", — сказал Шамолин в интервью РБК-ТВ в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ).

По его словам, старая капитализация, о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана абсолютно публично, все цифры были известны всем.

"Процесс полностью соответствовал законодательству. И когда компания находилась в собственности РФ и уже за 2015 год "Башнефть" публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент "Башнефтью", признало его успешным. Поэтому мы считаем, что юридически наша позиция безупречна", — заявил Шамолин.

Арбитраж Башкирии ранее зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и назначил рассмотрение заявления на 6 июня. Позднее, 24 мая, стало известно, что "Роснефть" подала в башкирский арбитраж ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее пояснял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций. Республика попросила суд включить ее в число соистцов по иску к "Системе".