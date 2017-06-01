Орешкин рассказал об инфляции в годовом выражении за май

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении в мае составит 3,9-4%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"3,9-4%", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ПМЭФ

Ранее Банк России ставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. С начала года по 22 мая инфляция составила 1,5%.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.