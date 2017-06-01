"Газпром" ждет финального решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом" в июне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж пока не вынес окончательного решения по спору "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" по контракту на поставку газа, российская компания ожидает решения до конца июня, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил накануне получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"Сейчас окончательного решения у Стокгольмского арбитража нет… до конца июня ожидаем", — сказал Миллер.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.