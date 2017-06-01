Рост ВВП невозможен без развития человеческого капитала, заявил Орешкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Развитие человеческого капитала и повышение темпов роста инвестиций необходимы для выхода экономики на устойчивый рост, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Два основных элемента — развитие человеческого капитала и инвестиционная активность, но это невозможно без создания устойчивой предсказуемой среды со стороны государства с точки зрения тарифов, налогов, контрольно-надзорной деятельности, госзакупок", — сказал Орешкин, выступая на ПМЭФ.

"Создание такой прозрачной среды очень важно для того, чтобы бизнес понимал, что риски снижаются", — отметил министр.

По его словам, цифровизация экономики также будет играть ключевую роль, в первую очередь, в логистике, торговле и взаимодействии с госинститутами. "Новые технологии могут серьёзно снизить издержки бизнеса", — считает он.

Кроме того, сейчас Минэкономразвития работает над программами по стимулированию инвестиций в инфраструктуру и гринфилды. Развитие экспортных возможностей, увеличивать рынки сбыта, отметил министр.

Что касается развития человеческого капитала, в первую очередь, надо сконцентрироваться на развитии рынка труда, снижении безработицы.

"У нас здесь есть некоторые расхождения с Центром стратегических разработок — Алексей Леонидович Кудрин говорил, что одной из главных идей здесь может стать повышение пенсионного возраста. Наше мнение заключается в том, что нужно ориентироваться в первую очередь на молодое поколение, где у нас довольно высокая структурная безработица, упрощать выход молодых специалистов на рынок", — заключил Орешкин.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.