Постпред РФ при ОПЕК не исключил продления соглашения о сокращении добычи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Постпред РФ при ОПЕК Владимир Воронков не исключил продления соглашения о сокращении добычи нефти еще на три месяца, мониторинговый комитет обсудит это летом.

"Исключать ничего нельзя. Дело в том, что для этого и собирается мониторинговый министерский комитет, чтобы дать оценку тому, как работает это соглашение и какие тенденции доминируют. Поэтому, я думаю, что будет сделана оценка в ходе следующей министерской встречи, которая состоится в Москве летом. Там будут сделаны предварительные итоги, как продолжается имплементация соглашения", — сказал Воронков РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ ).

Воронков напоминал, что соглашение между нефтедобывающими странами "продлено на следующие девять месяцев, дальше посмотрим в зависимости от тенденции, будут сделаны выводы в пользу продления или завершения".

"Ясно, что выход из этого соглашения будет плавным, если будет принято решение, чтобы не обрушить то, что было достигнуто", — сказал Воронков.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.