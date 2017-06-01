Кудрин ожидает, что ЦБ будет последовательно снижать ключевую ставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ЦБ РФ в ближайшие несколько лет будет снижать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта или на 1 процент раз в полгода при условии замедления инфляции, заявил председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Если 4% инфляцию удержим хотя бы три года, то стоимость всех ресурсов в стране сократится. Те, кто высказывались: давайте 1,5 триллиона рублей напечатаем — они не помнят, что у нас в этом году в России 17 триллионов инвестиций прогнозируется при более низкой инфляции", — сказал Кудрин, выступая на сессии "Макроэкономическая политика — от стабилизации к росту" в рамках ПМЭФ.

При этом он указал, что в прошлом году при более высокой инфляции инвестиции в РФ падали. "Вот вам ответ на то, какая должна быть макрополитика", — отметил Кудрин.

"В этой связи снижение инфляции в долгосрочной (перспективе) создать фундаментально новый фактор, мы вступаем в новую эпоху низких кредитных ставок. Они постепенно будут сокращаться — и ЦБ будет сокращать, никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставки в ближайшие несколько лет шаг за шагом. Каждые полгода мы будем видеть сокращение на 0,5 процентного пункта или на процент, если будет добиваться этих показателей инфляции", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.