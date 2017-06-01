Замедлению инфляции способствовал рост нефтяных цен, рассказала Набиуллина

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Замедлению инфляции в РФ способствовали рост нефтяных цен и укрепление рубля, поэтому ЦБ не спешит резко смягчать свою денежно-кредитную политику, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Да, говорят, что низкая инфляция сейчас — это во много результат повышения цен на нефть и укрепления рубля. Да, определенным образом этот фактор сыграл положительную роль в снижении инфляции. Поэтому, кстати, и не спешим так резко и быстро смягчать денежно-кредитную политику, потому что в низкой инфляции нам нужно быть уверенными, что мы опираемся на фундаментальные факторы, такие как склонность к потреблению, склонность к сбережению, основанные на инфляционных ожиданиях", — заявила Набиуллина.

"При этом мы понимаем, что динамика цен на нефть может быть абсолютно разная — они могут и дальше расти, могут остаться на этом же уровне, могут упасть. Понимаем озабоченность участников рынка, что будет, если упадут цены на нефть, будет ли тогда ЦБ опять повышать ставки. А предсказуемость ставок очень важна для бизнеса. Многое будет зависеть от того, как к этому времени, если произойдет снижение цен на нефть, как устойчивы будут инфляционные ожидания", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.