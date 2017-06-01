"Газпром" не будет серьезно корректировать инвестпрограмму 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" не планирует серьезно корректировать инвестпрограмму в 2017 году, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

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"Я думаю, что более-менее останется в таких рамках, в каких она есть", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Объем финансирования инвестпрограммы "Газпрома" на 2017 год составляет около 911 миллиардов рублей. "Газпром", как правило, корректирует инвестпрограмму по итогам полугодия.

‎"У нас корректировка программы происходит по итогам полугодия всей — и бюджета, и заимствований. А по итогам полугодия — это фактически сентябрь", — сказал Круглов.

‎Он отметил, что "Газпром" пока не планирует дополнительно выходить на рынок еврооблигаций. "Пока ничего (не планируем — ред.)… В дальнейшем посмотрим как будет рынок себя вести‎", — сказал зампред правления компании.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.