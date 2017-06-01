"Газпром" не будет серьезно корректировать инвестпрограмму 2017 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" не планирует серьезно корректировать инвестпрограмму в 2017 году, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
Объем финансирования инвестпрограммы "Газпрома" на 2017 год составляет около 911 миллиардов рублей. "Газпром", как правило, корректирует инвестпрограмму по итогам полугодия.
"У нас корректировка программы происходит по итогам полугодия всей — и бюджета, и заимствований. А по итогам полугодия — это фактически сентябрь", — сказал Круглов.
Он отметил, что "Газпром" пока не планирует дополнительно выходить на рынок еврооблигаций. "Пока ничего (не планируем — ред.)… В дальнейшем посмотрим как будет рынок себя вести", — сказал зампред правления компании.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.