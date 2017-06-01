Brexit значительно не повлияет на бизнес ВТБ, считает Костин

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Группа ВТБ не фокусируется на Лондоне, поэтому выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), не окажет значительного влияния на ее бизнес, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не фокусируемся в Европе на Лондоне. Главный фокус – Индия, Африка. С этой точки зрения Brexit наверняка не повлияет сильно на наш бизнес", — заявил Костин в интервью телеканалу Bloomberg

При этом Костин уточнил, что сокращения в Лондонском офисе не будут большими.

В середине января Костин сообщил РИА Новости, что банк принял решение об объединении своих европейских дочерних структур в Германии, Франции и Австрии под одну лицензию со штаб-квартирой во Франкфурте. ВТБ ведет переговоры с Европейским Центральным банком (ЕЦБ) и ожидает одобрения этого в скором времени. Объединение произойдет уже в 2017 году.