Brexit значительно не повлияет на бизнес ВТБ, считает Костин

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Группа ВТБ не фокусируется на Лондоне, поэтому выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), не окажет значительного влияния на ее бизнес, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
При этом Костин уточнил, что сокращения в Лондонском офисе не будут большими.
В середине января Костин сообщил РИА Новости, что банк принял решение об объединении своих европейских дочерних структур в Германии, Франции и Австрии под одну лицензию со штаб-квартирой во Франкфурте. ВТБ ведет переговоры с Европейским Центральным банком (ЕЦБ) и ожидает одобрения этого в скором времени. Объединение произойдет уже в 2017 году.