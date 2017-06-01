Глава ЦБ рассказала об особенностях влияния инфляции на экономический рост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Низкая инфляция сама по себе не создает экономический рост, но может ему помочь, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Низкая инфляция, она сама по себе не создает экономический рост, мы это все прекрасно понимаем. Но низкая инфляция вместе с повесткой энергичных структурных реформ с той повесткой, в которую верят инвесторы, конечно, может помочь экономическому росту, и я также оцениваю, что в этом случае, рост может быть 3-3,5%, но если совсем такая вот мощная повестка структурных реформ, то и 4% экономического роста. А сейчас потенциальный потолок мы оцениваем где-то в 1,5-2%", — отметила Набиуллина, выступая на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.