Россия не ждет расширения европейских санкций, заявил постпред при ЕС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Россия не ожидает расширения европейских санкций, заявил в четверг РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Во-первых, нас это не волнует, а во-вторых, я думаю, что, наверное, этого не произойдет — расширения", — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ в ответ на вопрос, ожидает ли он расширения европейских санкций в отношении РФ.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.