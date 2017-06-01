"Газпром" ориентируется на цену нефти в 2017 году в $50 за баррель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" в 2017 году ориентируется на среднюю цену на нефть в 50 долларов за баррель, сообщил журналистам заместитель председатель правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"В среднем на 50 ориентируемся", — сказал Круглов в кулуарах ПМЭФ-2017.

‎"У нас всегда очень консервативный прогноз‎", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.