"Газпром" ориентируется на цену нефти в 2017 году в $50 за баррель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" в 2017 году ориентируется на среднюю цену на нефть в 50 долларов за баррель, сообщил журналистам заместитель председатель правления "Газпрома" Андрей Круглов.
"У нас всегда очень консервативный прогноз", — отметил он.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.