"Газпром" начал переговоры с банками по финансированию "Турецкого потока"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" начал переговоры с российскими и зарубежными банками по привлечению проектного финансирования для "Турецкого потока", сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
"Все", — сказал Круглов, отвечая на вопрос, финансирование российских или зарубежных банков будут привлекаться.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.