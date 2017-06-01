Костин заявил, что представители ВТБ не встречались с советниками Трампа

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ни он, ни другие представители банка ВТБ на встречались и ничего не обсуждали с экс-советниками президента США Майклом Флинном и с бывшим руководителем его предвыборного штаба Полом Манафортом или с их представителями.

Отвечая на вопрос в ходе интервью Bloomberg TV , могут ли проводимые в США расследования раскрыть, что сам Костин или представители ВТБ встречались либо что-то обсуждали с Манафортом, Флинном либо связанными с ними людьми, Костин ответил: "Это нонсенс. Точно нет".

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.