ФАС передаст дело Philips в антимонопольный орган ЕЭК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует передать итоги проверки по ценам на смартфоны Philips в России в антимонопольный орган Евразийской экономической комиссии, видит причины для возбуждения дела по координации цен на рынках стран ЕАЭС, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus. В отношении LG служба готовится возбудить антимонопольное дело в ближайшие 10 дней.

"По Philips есть нарушения, но дело затрагивает ЕАЭС, его мы передадим ЕЭК (департамент антимонопольного регулирования ЕЭК — ред.)", — рассказал Цариковский, отвечая на вопрос, есть ли уже итоги проверки по ценообразованию на смартфоны Philips.

При этом отвечая на вопрос, рекомендовала бы ФАС антимонопольной службе ЕЭК возбудить дело, собеседник ответил: "Я бы на их месте возбудил".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.