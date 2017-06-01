ФАС постоянно следит за ценами Apple на iPhone в России, заявил Цариковский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отслеживает ценообразование на смартфоны Apple в России, за координацию цен на iPhone пятого и шестого поколений компании будет выписан в значительной мере сниженный штраф, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

В марте комиссия ФАС признала "Эппл Рус" нарушившей закон "О защите конкуренции", что выразилось в осуществлении координации экономической деятельности продавцов смартфонов Apple iPhone, которая привела к установлению и поддержанию цен на телефоны моделей iPhone5s, iPhone5c, iPhone6, iPhone6 Plus, iPhone6s и iPhone6s Plus.

Цариковский тогда говорил, что, по его мнению, ООО "Эппл Рус", скорее всего, не избежать штрафа. Однако также было отмечено, что при рассмотрении административного дела в качестве смягчающего обстоятельства будет учтено то, что компания самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. "Эппл Рус" за данное правонарушение по закону грозит штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос, продолжает ли служба следить за ценами на iPhone в России, Цариковский сказал: "Да, конечно, назовите мне приличный антимонопольный орган, который не следит за Microsoft, Apple. Следим в режиме мониторинга постоянно".

По его словам, Apple шла навстречу ФАС в расследовании дела по ценам, именно поэтому оно было закончено достаточно быстро. "У Apple как раз неплохо прописан антимонопольный комплаенс, а "Эппл Рус" не полностью следовало принципам, поэтому дело было окончено достаточно быстро. Apple предоставила нам много информации в ходе расследования, и, естественно, этот факт будет учтен при вынесении решения о размере штрафа. Для них он будет в значительной мере снижен", — отметил замглавы ФАС, уточнив, что штраф будет не максимальным.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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