Набиуллина: Центробанк пока не достиг цели по инфляции на уровне 4%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России пока не достиг цели по снижению инфляции до уровня 4% и стабилизации ее на этой отметке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее Банк России ставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. Экономика РФ впервые вплотную подошла к новому этапу развития — функционированию в условиях стабильной и низкой инфляции, поэтому фокус денежно-кредитной политики Банка России постепенно смещается от снижения инфляции к ее стабилизации около целевого уровня, отмечала ранее Набиуллина.
По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. С начала года по 22 мая инфляция составила 1,5%.