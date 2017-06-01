Набиуллина: Центробанк пока не достиг цели по инфляции на уровне 4%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России пока не достиг цели по снижению инфляции до уровня 4% и стабилизации ее на этой отметке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы еще не полностью достигли нашей цели. Инфляция на уровне 4,1% по итогам одного месяца – этого недостаточно. Мы должны быть уверены в среднесрочной стабильности инфляции, у бизнеса должны быть доверие и уверенность, что инфляция будет стабильной и низкой долго. Пока это еще не произошло", — заявила Набиуллина в интервью CNBC в первый день ПМЭФ.

Ранее Банк России ставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. Экономика РФ впервые вплотную подошла к новому этапу развития — функционированию в условиях стабильной и низкой инфляции, поэтому фокус денежно-кредитной политики Банка России постепенно смещается от снижения инфляции к ее стабилизации около целевого уровня, отмечала ранее Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. С начала года по 22 мая инфляция составила 1,5%.