Рынок легального аудио- и видеоконтента: что нужно обсудить на ПМЭФ

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального аудио- и видеоконтента необходимо обсудить на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты и участники дискуссии.
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.
Ведущие игроки отрасли
Модераторами сессии "Развитие рынка легального потребления аудио- и видеоконтента" станут гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе и директор департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон. Как рассказал РИА Новости один из участников будущей дискуссии, президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов, очень важно, что данная проблема будет обсуждаться на площадке форума с ключевыми игроками отрасли и совместно с Роскомнадзором.
"За последние несколько лет с развитием интернета рынок покупки контента в России очень серьезно упал, перешел в нелегальную сферу. Сейчас, благодаря усилиям и Роскомнадзора, и операторов, и правообладателей, которые отстаивают свои права через суды, блокируют пиратские сайты, на рынке легального потребления контента появилась позитивная тенденция, и мы видим большой потенциал его развития. То, как этот потенциал реализовать, какими методами: регуляторными, экономическими, в рамках правоприменения — мы планируем поговорить на ПМЭФ", — рассказал Степанов.
По его словам, в сессии примут участие и представители бизнеса, которые хорошо знают возможности и вызовы отрасли, и ключевой отраслевой регулятор, и зарубежные коллеги, которые смогут рассказать о своем опыте.
"МКС подготовил доклад о развитии рынка платного контента в России через создание эффективной среды регулирования, я расскажу о перспективах развития рынка, формировании регуляторной среды и бизнес-условий для успешного развития этого сегмента", — уточнил собеседник агентства.
Борьба с пиратством
"Пиратство — это, безусловно, самая большая головная боль всего рынка легального аудио- и видео рынка в интернете, потому что при всем рабочем механизме действующего пиратского законодательства, количество еще не перешло в качество. При более чем 120 заблокированных сайтов относительно общего числа пиратских сайтов — это ничтожная доля, которая никак не повиляла на общую картину. То есть это как поставить на границе два метра забора с колючей проволокой, который все будут обходить. Сама механика отработана хорошо, но чтобы масштаб блокировок перерос в существенное снижение пиратского контента – до этого далеко", — подчеркнул гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.
Как отметила генеральный директор онлайн кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина, необходимо как можно быстрее рассмотреть законопроект о зеркальных сайтах, который в настоящее время находится в Госдуме. Проектом предусматривается два очень важных для отрасли изменения: во-первых, он позволит блокировать зеркальные сайты в ускоренном порядке, а во-вторых, позволит удалить их из поисковой выдачи.
"Это очень важная норма, потому что для подавляющего большинства сайтов пиратских основным источникам трафика является поисковая система. Зачистка поисковой выдачи — это один из важнейших инструментов, которые в мировой практике доказали свою эффективность, потому что Google, например, уже давным-давно обязан даже без судебного решения, а по требованию правообладателя удалят ссылки на пиратский контент", — пояснил Бырдин.
Цифровые окна
Как уточнила Сурыгина, важными вопросами в этой сфере являются экономическая поддержка отрасли интернет-кинотеатров со стороны государства, например, признанием их IT-компаниями с соответствующими льготами по налогообложению, а также дальнейшее сокращение цифровых окон, то есть времени между окончанием кинотеатрального проката фильма и его выхода на онлайн-носителях.
"Мы провели исследование, которое показало, что пик пиратских скачиваний приходится на этот промежуток между тем, когда фильм перестали показывать в кинотеатре, но его еще нельзя посмотреть легально. Как только картину можно посмотреть, например, по smart tv, люди перестают ее скачивать нелегально", — отметил Бырдин.
Также Сурыгина добавила, что необходимо решить проблемы с выдачей прокатных удостоверений для показа фильма в интернете. "Они не нужны, во многих случаях, просто вредны, так как приведут к расцвету пиратства", — заметила собеседница агентства.
В то же время Бырдин подчеркнул, что, несмотря на необходимость борьбы с пиратством, успех различных легальных платформ распространения видео- и аудиоконтента напрямую от этого не зависит.
"Мы видим, где происходит рост, — он происходит на платформах smart tv и на мобильных устройствах. Это закрытые экосистемы, в которых нельзя установить пиратское приложение, потому что там происходит ручная модерация и фильтрация подобного рода приложений. Поэтому в этих онлайн-кинотеатрах существует искусственно зачищенная легальная среда. И наши граждане, которые, как все привыкли думать, не готовы платить за контент, прекрасно платят за качественный контент в красивом интерфейсе, сидя у себя на диване. Никакого барьера психологического и экономического у людей нет вообще", — рассказал эксперт.
Денежные потоки
Как рассказал РИА Новости гендиректор АО "Фирма Мелодия" Андрей Кричевский, необходимо создать эффективный механизм защиты авторских и смежных прав в интернете. При этом надо четко понимать, что такой механизм именно в интернете никогда не будет эффективным, если он будет существовать исключительно как формальный инструмент. Реальные же инструменты защиты интересов правообладателей должны носить экономический, а не запретительный характер — в первую очередь надо обеспечить достойное вознаграждение обладателям авторских и смежных прав за использование их собственности интернет-пользователями.
"Только в этом случае мы сможем обоснованно требовать обеспечить доступность и открытость объектов музыкальной культуры. При ином подходе такие требования станут носить экспроприационный или даже грабительский характер", — подчеркнул собеседник агентства.
При этом, по словам Бырдина, важно не только платить деньги авторам, но и создать механизм, при котором пиратам будет невыгодно заниматься этим бизнесом.
"Нужно четко давать себе отчет в том, что это бизнес на результатах чужого труда. Деньги там зарабатываются на рекламе, в том числе запрещенного в России бизнеса. Поэтому нужно поднять вопрос с рекламным регулятором в лице ФАС, потому что то прямое нарушение, и с Роскомнадзором, который технически является основным ведомством по борьбе с незаконной рекламой. На стыке между этими двумя ведомствами лежит решение этой проблемы", — заметил он.
Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.