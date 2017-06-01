США
1.061 июня08:36МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рынок легального аудио- и видеоконтента: что нужно обсудить на ПМЭФ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (109)
08:3101.06.2017
0250
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального аудио- и видеоконтента необходимо обсудить на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты и участники дискуссии.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

Ведущие игроки отрасли

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники ПМЭФ-2017 обсудят будущее России на мировом туристическом рынке
Модераторами сессии "Развитие рынка легального потребления аудио- и видеоконтента" станут гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе и директор департамента международной финансовой интеграции Международного инвестиционного банка Алан Томпсон. Как рассказал РИА Новости один из участников будущей дискуссии, президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов, очень важно, что данная проблема будет обсуждаться на площадке форума с ключевыми игроками отрасли и совместно с Роскомнадзором.

"За последние несколько лет с развитием интернета рынок покупки контента в России очень серьезно упал, перешел в нелегальную сферу. Сейчас, благодаря усилиям и Роскомнадзора, и операторов, и правообладателей, которые отстаивают свои права через суды, блокируют пиратские сайты, на рынке легального потребления контента появилась позитивная тенденция, и мы видим большой потенциал его развития. То, как этот потенциал реализовать, какими методами: регуляторными, экономическими, в рамках правоприменения — мы планируем поговорить на ПМЭФ", — рассказал Степанов.

По его словам, в сессии примут участие и представители бизнеса, которые хорошо знают возможности и вызовы отрасли, и ключевой отраслевой регулятор, и зарубежные коллеги, которые смогут рассказать о своем опыте.

"МКС подготовил доклад о развитии рынка платного контента в России через создание эффективной среды регулирования, я расскажу о перспективах развития рынка, формировании регуляторной среды и бизнес-условий для успешного развития этого сегмента", — уточнил собеседник агентства.

Борьба с пиратством

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники ПМЭФ обсудят создание бренда Made in Russia
"Пиратство — это, безусловно, самая большая головная боль всего рынка легального аудио- и видео рынка в интернете, потому что при всем рабочем механизме действующего пиратского законодательства, количество еще не перешло в качество. При более чем 120 заблокированных сайтов относительно общего числа пиратских сайтов — это ничтожная доля, которая никак не повиляла на общую картину. То есть это как поставить на границе два метра забора с колючей проволокой, который все будут обходить. Сама механика отработана хорошо, но чтобы масштаб блокировок перерос в существенное снижение пиратского контента – до этого далеко", — подчеркнул гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Как отметила генеральный директор онлайн кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина, необходимо как можно быстрее рассмотреть законопроект о зеркальных сайтах, который в настоящее время находится в Госдуме. Проектом предусматривается два очень важных для отрасли изменения: во-первых, он позволит блокировать зеркальные сайты в ускоренном порядке, а во-вторых, позволит удалить их из поисковой выдачи.

"Это очень важная норма, потому что для подавляющего большинства сайтов пиратских основным источникам трафика является поисковая система. Зачистка поисковой выдачи — это один из важнейших инструментов, которые в мировой практике доказали свою эффективность, потому что Google, например, уже давным-давно обязан даже без судебного решения, а по требованию правообладателя удалят ссылки на пиратский контент", — пояснил Бырдин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Цифровые окна

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
Участники ПМЭФ обсудят инвестиционный потенциал Дальнего Востока
Как уточнила Сурыгина, важными вопросами в этой сфере являются экономическая поддержка отрасли интернет-кинотеатров со стороны государства, например, признанием их IT-компаниями с соответствующими льготами по налогообложению, а также дальнейшее сокращение цифровых окон, то есть времени между окончанием кинотеатрального проката фильма и его выхода на онлайн-носителях.

"Мы провели исследование, которое показало, что пик пиратских скачиваний приходится на этот промежуток между тем, когда фильм перестали показывать в кинотеатре, но его еще нельзя посмотреть легально. Как только картину можно посмотреть, например, по smart tv, люди перестают ее скачивать нелегально", — отметил Бырдин.

Также Сурыгина добавила, что необходимо решить проблемы с выдачей прокатных удостоверений для показа фильма в интернете. "Они не нужны, во многих случаях, просто вредны, так как приведут к расцвету пиратства", — заметила собеседница агентства.

В то же время Бырдин подчеркнул, что, несмотря на необходимость борьбы с пиратством, успех различных легальных платформ распространения видео- и аудиоконтента напрямую от этого не зависит.

"Мы видим, где происходит рост, — он происходит на платформах smart tv и на мобильных устройствах. Это закрытые экосистемы, в которых нельзя установить пиратское приложение, потому что там происходит ручная модерация и фильтрация подобного рода приложений. Поэтому в этих онлайн-кинотеатрах существует искусственно зачищенная легальная среда. И наши граждане, которые, как все привыкли думать, не готовы платить за контент, прекрасно платят за качественный контент в красивом интерфейсе, сидя у себя на диване. Никакого барьера психологического и экономического у людей нет вообще", — рассказал эксперт.

Денежные потоки

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ПМЭФ-2017: Больше гостей, больше ожиданий и поиски нового баланса
Как рассказал РИА Новости гендиректор АО "Фирма Мелодия" Андрей Кричевский, необходимо создать эффективный механизм защиты авторских и смежных прав в интернете. При этом надо четко понимать, что такой механизм именно в интернете никогда не будет эффективным, если он будет существовать исключительно как формальный инструмент. Реальные же инструменты защиты интересов правообладателей должны носить экономический, а не запретительный характер — в первую очередь надо обеспечить достойное вознаграждение обладателям авторских и смежных прав за использование их собственности интернет-пользователями.

"Только в этом случае мы сможем обоснованно требовать обеспечить доступность и открытость объектов музыкальной культуры. При ином подходе такие требования станут носить экспроприационный или даже грабительский характер", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по словам Бырдина, важно не только платить деньги авторам, но и создать механизм, при котором пиратам будет невыгодно заниматься этим бизнесом.

"Нужно четко давать себе отчет в том, что это бизнес на результатах чужого труда. Деньги там зарабатываются на рекламе, в том числе запрещенного в России бизнеса. Поэтому нужно поднять вопрос с рекламным регулятором в лице ФАС, потому что то прямое нарушение, и с Роскомнадзором, который технически является основным ведомством по борьбе с незаконной рекламой. На стыке между этими двумя ведомствами лежит решение этой проблемы", — заметил он.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".Флаги стран-участниц у Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум во второй раз пройдет на площадке "Экспофорума".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главной темой предстоящего форума станут поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Официальная церемония открытия ПМЭФ с участием высоких гостей состоится 1 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦентральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, которое состоится 2 июня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов у стенда МИА Россия сегодня накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 31 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов накануне открытия форума посетил стенд медиагруппы "Россия сегодня", которая является информационным партнером ПМЭФ. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики мобильного приложения  "Динамика Дня" в дни ПМЭФ будут получать основные новости форума одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.Стенд Сбербанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ожидается, что в этом году в работе Петербургского международного экономического форума примут участие порядка 12 тысяч человек.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума. "Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.Стенд компании Крымский мост в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Глава российского государства выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВсего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.Студия радио Sputnik в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На стенде информационного агентства и радио Sputnik все дни форума будет работать радиорубка, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.Фрагмент стенда компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В работе ПМЭФ примут участие руководители 250 крупнейших иностранных компаний, главы 72 субъектов России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкО своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.Стенд транспортно-логистического комплекса в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
О своем желании приехать на форум в Петербург сообщили тридцать девять министров из двадцати шести стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.Посетитель в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в работе форума в Петербурге примут участие порядка десяти членов клуба нобелевских лауреатов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Более двух с половиной тысяч заявок поступило от СМИ на аккредитацию для работы на форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.Стенд компании Роснефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В основной деловой программе форума запланированы 108 мероприятий.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.Подготовка к открытию в павильоне Экспофорума перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В рамках работы форума подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, концерты и благотворительные акции.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПри организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.Волонтеры в Экспофоруме готовятся к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.Стенд Почты России в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На время проведения форума в Петербурге и непосредственно на территории "Экспофорума" были приняты повышенные меры безопасности.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.Подготовка стенда в Экспофоруме к открытию Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.Павильон АО Объединенная зерновая компания в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии президента России.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
За годы своего существования Петербургский форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
/
Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена