"Свободный рубль" имеет больше преимуществ, чем недостатков, считают в ЦБ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЦБ РФ не хочет вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля, хотя это и оказывает некоторое негативное влияние на экономику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас политика свободного плавания, я думаю, что свободный плавающий режим оказывает некоторое негативное влияние на экономику", — отметила Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC в первый день ПМЭФ.

"Но я абсолютно уверена, что этот режим имеет более позитивные вещи и больше преимуществ для нашей экономики, и мы не хотим вмешиваться в валютный рынок, и мы не используем наш курс политики для влияния на валюту, потому что я считаю, что валюта должна быть установлена ​​на рыночной основе", — добавила глава регулятора. Таким образом, курс валюты будет играть роль поглотителя внешних потрясений, отметила Набиуллина.

Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы спутали карты регулятору. Все это в совокупности вынудило ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.

Когда Банк России объявил о переходе к свободному курсу рубля, этот шаг был запланированным, но в условиях начавшегося осенью 2014 года резкого снижения цен на нефть важно было найти правильный момент для объявления старта "плавания", ранее в 2015 году говорила в интервью РИА Новости Набиуллина.