Центробанк может улучшить прогноз по ценам на нефть в 2017 году

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России может в середине июня улучшить свой прогноз по ценам на нефть в 2017 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что среднесрочная динамика цен на нефть может быть в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. И мы пересмотрим наш прогноз в середине июня. Наш прогноз, наш базовый сценарий сейчас 40 долларов за баррель, но, может быть, мы можем его улучшить на этот год", — заявила Набиуллина в интервью CNBC в первый день ПМЭФ.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что цены на нефть в среднесрочной перспективе могут с высокой вероятностью вернуться к 40 долларам за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.