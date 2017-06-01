Промышленный PMI в Китае по версии Caixin опустился ниже 50 пунктов

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в мае замедлился и впервые за 11 месяцев упал ниже 50 пунктов, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

PMI в сфере промышленности Китая в мае, по версии Caixin, составил 49,6 пункта, что на 0,7 пункта ниже значений апреля.

Издание отмечает, что хотя объемы производства в мае возросли, индекс деловой активности оказался самым низким за последние 11 месяцев, что обусловлено замедлением темпа роста новых заказов.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее в среду государственное статистического бюро Китая опубликовало данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в мае. Согласно этим данным, индекс в мае составил 51,2 пункта, сохранившись на уровне апреля, что лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали замедление индекса в мае до 51 пункта.