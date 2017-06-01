Dakota Access планирует начать поставки нефти

МЕХИКО, 1 июня. Коммерческая прокачка нефти по трубопроводу Dakota Access в США, как ожидается, начнется в четверг, 1 июня, говорится на сайте проекта. Причем уже этим летом он столкнется с проверкой властей, пишет Ассошиэйтед Пресс.

Проект строительства нефтепровода Dakota Access стоимостью 3,8 миллиарда долларов столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода.

"Мы планируем начать обслуживание в соответствие с нашими контрактами на поставку с грузоотправителями 1 июля", — говорится на сайте Dakota Access.

Комиссии американского штата Северная Дакота предстоит выяснить, не слишком ли много деревьев и кустарников вдоль трубопровода удалила компания Energy Transfer Partners и действительно ли при работах не было обнаружено каких-либо индейских артефактов.

Компания утверждает, что в любом случае не совершала каких-либо намеренных нарушений. В случае если комиссия решит иначе, Energy Transfer Partners может быть оштрафована на десятки тысяч долларов, однако может оспорить штраф в суде. Регулятор проведет слушания по этому вопросу в июле-августе.