Администрация Трампа надеется на пересмотр НАФТА до начала 2018 года

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс считает, что оптимальный срок для завершения пересмотра соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА — начало января 2018 года.

"Лучшее время для пересмотра соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА — с настоящего момента до начала января, задолго до июльских выборов в Мексике", — заявил он в Bipartisan Policy Center в Вашингтоне.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. В июле 2018 года в Мексике пройдут президентские и парламентские выборы.