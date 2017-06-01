"Роснефть", Seadrill и NADL согласовали продление рамочного соглашения

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Роснефть", норвежская Seadrill и ее дочерняя буровая компания North Atlantic Drilling Limited (NADL) согласовали продление рамочного соглашения до 31 мая 2019 года, говорится в сообщении NADL.

"Роснефть" и NADL подписали рамочное соглашение в августе 2014 года. Документ закреплял долгосрочное сотрудничество компаний в сфере реализации проектов по оказанию нефтесервисных услуг и предусматривал приобретение "Роснефтью" 30% акций NADL путем обмена активов и инвестиций в ее уставной капитал. В начале ноября 2014 года норвежская компания сообщила, что сделка с "Роснефтью" отложена до мая 2015 года. В апреле 2015 года стороны решили продлить рамочное соглашение до 31 мая 2017 года.

"Сегодня стороны договорились о дальнейшем продлении срока по рамочному соглашению — до 31 мая 2019 года. В этот период NADL и Seadrill могут продолжать продавать морские буровые установки и заключать обязывающие соглашения с третьими лицами", — сообщается в пресс-релизе.