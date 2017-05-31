В РЭЦ считают, что у бренда Made in Russia много возможностей за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Вероника Буклей. Бренд Made in Russia, создаваемый "Российским экспортным центром", заинтересует иностранцев, официальная подача заявок на вступление в бренд начнется в июне, рассказала в интервью РИА Новости директор РЭЦ по внешним коммуникациям Вера Подгузова.

"Я считаю, что у нас сейчас много возможностей выйти на зарубежные рынки, к России большой интерес за рубежом. Все, что приходит из России иностранцам интересно, они будут это пробовать", — сказала она в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее Российскому экспортному центру было выделено 370 миллионов рублей в виде субсидии из бюджета для создания и продвижения на внешние рынки экспортного бренда "Сделано в России"/Made in Russia.

Проект направлен на повышение узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом, подготовлен на основании стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года. Помимо создания самого бренда, проект предусматривает рекламное и информационное сопровождение поступающей на экспорт продукции, проведение маркетинговых исследований позиционирования российских товаров на международных рынках.

Приоритетными рынками на текущем этапе являются Китай, Вьетнам, Индонезия, Иран, Индия, страны СНГ и Южная Америка. Однако в будущем планируется и постепенный выход на рынки Европы.

Официальный запуск

Подгузова рассказала, что РЭЦ планирует в середине июня выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia. "На данный момент у нас порядка 20 заявок в свободной форме, эти экспортеры проявили интерес и хотят включиться в программу", — сообщила она.

"Конечно, мы в первую очередь будем связываться с этими первыми экспортерами и их включать. Планируем к середине июня, в 20-х числах выдать первые сертификаты", — добавила она.

Она отметила, что интерес проявили очень разные компании, например, "АвтоВАЗ", батончики Bite, производители одежды, детского мебельного оборудования.

Информационная поддержка

"Компаниям сегмента МСП наиболее интересно включение в эту программу, потому что у них ограниченные рекламные бюджеты, им сложно. Когда они выходят на внешние рынки, им нужно позиционировать свою продукцию, проводить исследования — мы будем делать это в рамках развития зонтичного бренда", — рассказала она.

На форуме РЭЦ планирует заключить соглашение с телеканалом RT по продвижению бренда Made in Russia.

"На ПМЭФ мы подписываем соглашение с телеканалом RT, это наш основной информационный партнер в рамках программы. Канал обладает широкой сетью вещания на весь мир, их контакты с иностранными СМИ также очень важны для нас", — отметила директор РЭЦ.

Кроме того, Российский экспортный центр планирует в ближайшее время запустить многоязычный сайт в сегменте.com для продвижения бренда. "Основная информационная компания будет запущена с RT. Мы запускаем также и свой сайт на многих языках с каталогом продукции, которая будет проходить сертификацию. Мы начали его разрабатывать, постараемся запустить его как можно быстрее", — сообщила она.

"Что касается адреса, он будет обязательно с окончанием.com, поскольку мы считаем важным, чтобы зарубежные компании доверяли бренду, с которым они работают, ресурс относится к экспортному страновому бренду", — пояснила она.

Вклад в безопасность

В мае президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности-2030. Одними из ключевых угроз в стратегии названо отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики, а также ограниченность масштабов несырьевого экспорта.

Комментируя роль бренда при реализации стратегии, Подгузова отметила, что проект достаточно многогранен. "С точки зрения экономической безопасности, мы заложили в этот проект, например, борьбу с контрафактной продукцией. Сейчас специалисты разрабатывают проект по интегрированию в изображение информации, некого кода, которая позволит потребителю за рубежом убедиться, что это товар именно из той партии, на которую был выдан сертификат", — сообщила она.

По словам собеседницы агентства, эта технология позволит избежать подделок в большом объеме. Она привела пример рынка Китая, куда выходил один из известных производителей соков. Продажи шли хорошо, однако впоследствии они резко снизились. Тогда оказалось, что местные производители подделали бренд, несколько изменив его название.

"Этот момент тоже надо учитывать, это тоже экономическая безопасность: наши экспортеры продают, однако из-за того, что существуют подделки, они недополучают ту прибыль, которые могли бы получать", — подчеркнула Подгузова.