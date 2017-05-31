Uniper объяснила важность "Северного потока-2" для европейских стран

БЕРЛИН, 31 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Проект "Северный поток-2" является важным инструментом для обеспечения безопасности поставок газа в Европу, считают в немецкой энергетической компании Uniper.

"Европейские запасы газа будут исчерпаны в ближайшие десятилетия. "Северный поток"-2 является еще одним важным инструментом для обеспечения безопасности газоснабжения и важным элементом для Uniper в контексте деверсификации поставок газа", — заявила РИА Новости официальный представитель компании, добавив, что, участвуя в финансировании "Северного потока-2", Uniper "извлекает выгоду из своего многолетнего опыта в газопроводном бизнесе".

По словам представителя компании, благодаря "Северному потоку-2" "будет создана непосредственная связь между надежными запасами газа России и потребителями газа в Европе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".