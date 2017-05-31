Замглавы Минфина дал прогноз по равновесной цене на нефть до 2024 года

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Равновесная цена нефти в ближайшие 5-7 лет составит от 40 до 50 долларов за баррель, считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Равновесная цена нефти в ближайшие 5-7 лет, по нашим оценкам, останется в диапазоне 40-50 долларов за баррель", — сказал Колычев в интервью агентству Блумберг.

По его словам, сложно сказать, сможет ли ОПЕК сбалансировать рынок, а также существуют ли риски того, что нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель.

По состоянию на 19.20 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,43%, до 50,97 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,46% — до 48,44 доллара за баррель.