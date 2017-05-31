Ростовщикам умерят аппетит: государство ограничит ставки по микрозаймам

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власти готовятся разобраться с непомерными аппетитами микрофинансовых организаций. Предельный размер процентной ставки по займам МФО (так называемые быстрые деньги без справок и поручителей, или займы до зарплаты) ограничат уровнем 150%.

Соответствующие поправки Госдума готовит к законам "О потребкредите" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Вступить в силу они могут уже к концу 2017 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Предложения уже поступили в ЦБ, сейчас регулятор их изучает, сообщили изданию в пресс-службе Банка России.

Участники рынка в ужасе: попытки рубить ставку сверху поставят под сомнение дальнейшее существование МФО, и активизирует черных кредиторов, утверждают они. Сторонники этих мер, наоборот уверены – они оградят заемщиков этих организаций от непосильных долгов, а самих МФО вынудят более тщательно оценивать финансовую ситуацию своих, по большей части, проблемных клиентов.

До 800% годовых

По данным ЦБ, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%, а предельные значения ставок МФО достигают и 800%. При этом основные пользователи таких кредитов – граждане с самыми низкими доходами, которым нужно где-то перехватить деньги до зарплаты.

В среднем россиянин, который решает воспользоваться микрозаймом, берет 7 тысяч рублей на семь дней. При этом переплата составляет 805 рублей. При займе в 30 тысяч рублей на срок до одного месяца ежедневное обслуживание займа превышает 600 рублей.

Президент Путин, характеризуя ситуацию в сфере микрозаймов, ранее сравнил эти компании с ростовщиками, отметив, что старуха-процентщица из романа Достоевского по сравнению с ними достаточно скромна.

Высокие риски

В отрасли с такими обвинениями не согласны. "Если пользоваться короткими займами и отдавать их вовремя, переплата будет минимальной. Но некоторые заемщики МФО не возвращают их неделями и месяцами. Здесь-то и начинаются печальные истории", — отмечает Юлия Зиберт, руководитель интернет-проекта "Микрокредиты России". Кроме того, напоминает она, МФО, в отличие от банков, берут на себя самые большие риски – эти организации работают с низкодоходными клиентами с потерянной финансовой репутаций.

Микрофинансирование – это сфера, которая связана с тем, что человек имеет быстрый доступ к финансовым ресурсам, без каких-либо дополнительных проверок, и стоимость этих денег, очевидно выше, чем кредитные деньги в банках.

"Мы не можем от этого полностью уйти, но конечно аппетит МФО нужно ограничивать – ведь он, как известно, приходит во время еды" — уверен Михаил Алексеев, председатель правления" Межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник".

"Были случаи, когда люди брали микрозаймы и под 3000-5000% годовых", — отмечает он.

Приведут в чувство

Игроки уверяют: понижение потолка годовых ставок приведет к сокращению рынка МФО, так как короткие займы – сроком на месяц и до 30 тыс рублей, а именно на них приходится большинство выдаваемых МФО кредитов, станут бизнесу неинтересны.

"МФО будут вынуждены уйти с финансового рынка, а банки не смогут покрыть существующий спрос на микрозаймы", — считает Юрий Провкин, генеральный директор МФК "Быстроденьги".

В результате, население побежит к "черным" кредиторам из перехода, ведь спрос на микрозаймы никуда не денется, добавляют в "Микрокредитах России".

С начала 2017 года на МФО распространяется ограничение максимального уровня задолженности. Участники рынка уверяют – уже действующих ограничений для них вполне достаточно.

"На практике это означает, что при сумме займа размером 5 000 рублей заемщик выплатит микрофинансовой организации процентов не более 15 000 рублей", — поясняет Провкин.

Наблюдатели, впрочем, считают, что рынок, привыкший к определенному уровню доходов от своей деятельности, излишне драматизирует ситуацию.

"Действительно, произойдет сужение рынка микрофинансирования, но МФО с него не уйдут, а просто будут лучше подходить к скорингу. Эта инициатива приведет рынок в чувство", — заявил Алексеев.

Кредитные наркоманы

Польза же для заемщиков будет очевидной – от микрофинансирования будут отсечены неблагонадежные граждане, которых нужно охранять от доступа к деньгам. Нынешнее предложение – еще один инструмент для заемщика, позволяющий ему обойти точку невозврата и не оказаться загнанным в угол.

По подсчетам национального бюро кредитных историй, в январе-марте темпы роста портфеля займов микрофинансовых институтов (МФИ) снизились до рекордно низких с 2015 года квартальных 7,3%. После перерыва в несколько лет заемщики возвращаются в банки, констатировали в НБКИ.

В "Микрокредитах России" связывают это и с тем, что МФО все активней берут пример со своих "старших братьев" — банков, все тщательней изучая риск-профили потенциальных клиентов. Соответственно – уже не выдают кредиты кому попало.

"Это и правильно. Набирать новые долги, чтобы отдать предыдущие это самоубийство. Есть другой прекрасный механизм решения проблем – процедура банкротства. Поэтому рынок говорит таким кредитным наркоманам: деньги на свои дальнейшие похождения вы не получите", — резюмирует Алексеев.