РЭЦ заключит соглашение с RT по продвижению бренда Made in Russia

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключит соглашение с телеканалом RT по продвижению бренда Made in Russia, рассказала РИА Новости директор РЭЦ по внешним коммуникациям Вера Подгузова.

"На ПМЭФ мы подписываем соглашение с телеканалом RT, это наш основной информационный партнер в рамках программы. Канал обладает широкой сетью вещания на весь мир, их контакты с иностранными СМИ также очень важны для нас", — рассказала она.

Она предложила вспомнить опыт Финляндии, США, Италии — стран, которые имеют очень сильные зонтичные, страновые бренды. "У нас этого не было, РЭЦ является первопроходцем, мы работаем и собираем мнение экспертного сообщества. Здесь мы исходим из задач, поставленных президентом и правительством по росту несырьевого экспорта на 7% в год", — отметила она.

"Без проработанной маркетинговой стратегии достичь показателей сложно, нужна информационная поддержка", — подчеркнула Подгузова.

Бренд Made in Russia ("Сделано в России") создается для продвижения российской продукции в РФ и за рубежом.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.