РЭЦ планирует выдать первые сертификаты на включение в бренд Made in Russia

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует в середине июня выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia, сообщила РИА Новости директор РЭЦ по внешним коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"На данный момент у нас порядка 20 заявок в свободной форме, эти экспортеры проявили интерес и хотят включиться в программу", — сообщила она. Подгузова пояснила, что официальный сбор заявок будет запущен после ПМЭФ.

"Конечно, мы в первую очередь будем связываться с этими первыми экспортерами и их включать. Планируем к середине июня, в 20-х числах выдать первые сертификаты", — добавила она.

Она отметила, что интерес проявили очень разные компании. "Автоваз" интересовался, батончики Bite, одежда, детское мебельное оборудование — абсолютно разные компании. Компаниям сегмента МСП наиболее интересно включение в эту программу, потому что у них ограниченные рекламные бюджеты, им сложно. Когда они выходят на внешние рынки, им нужно позиционировать свою продукцию, проводить исследования — мы будем делать это в рамках развития зонтичного бренда", — рассказала она.

Бренд Made in Russia ("Сделано в России") создается для продвижения российской продукции в РФ и за рубежом.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в "северной столице" 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.