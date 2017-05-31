Необходимо создать мировой центр анализа киберугроз, заявили в Сбербанке

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Атака вируса Wannacry, которая, по данным Европола, в середине мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, показала необходимость создания мирового центра анализа киберугроз, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Эта атака показала, что в мире нет единого центра анализа киберугроз. Если прошло глобальное распространение, то в мире должен появиться один пункт, куда стекается вся информация об угрозе реализованных рисков. Если этого не будет, то угрозу остановить будет уже невозможно. Я не уверен насчёт государственных институтов, но на уровне коммерческих структур сейчас точно нет такого центра", — рассказал в интервью РИА Новости Кузнецов.

Зампред Сбербанка отметил, что когда коммерческие компании в России подверглись кибератаке, у них не было никаких инструкций направлять эту информацию в какой-то один аналитический центр, и никто не получил никаких рекомендаций, как дальше действовать. Сбербанк, по его словам, зафиксировали атаку в числе первых, сразу информировал о ней ЦБ, спецслужбы, МВД. Затем в течение нескольких часов проанализировал все свои системы, в том числе в дочерних структурах, чтобы убедиться, что атака их не коснулось.

"Мы обратились к тем компаниям, которые были сильно подвержены такому удару, и предложили им свою помощь. Лично я сам звонил и в МВД, и в "Мегафон", и в другие компании и предлагал любую посильную помощь. Мы уже через несколько часов создали утилиту, которая позволила выявить заражённые устройства и проверить инфраструктуру на наличие уязвимых хостов. Всю ту ночь с пятницы на субботу как минимум две бригады наших специалистов по кибербезопасности ездили по некоторым пострадавшим компаниям и в пожарном режиме помогали минимизировать ущерб. Мы делали это, безусловно, безвозмездно", — добавил он.

Кузнецов считает, что атака Wannacry должна быть очень тщательно проанализирована и на уровне государства, и на уровне спецслужб, и на уровне крупных корпораций, потому что такие атаки могут повториться, видоизмениться. Найти создателей Wannacry, по мнению Кузнецова, реально, это вопрос времени.

"На сегодняшний день я склонен верить официальной информации. Однако главный вопрос даже не в стране происхождения, а в том, как мы выявляем подобные атаки и противодействуем им. Как поставить барьер, чтобы за него никто не проник? И сейчас как раз наступил именно тот час икс, когда мы можем и обязаны это сделать. И если бы у нас в стране была общая технологическая платформа управления киберрисками, о которой я говорил выше, то ситуация с Wannacry в таком масштабе точна была бы невозможна", — заключил зампред Сбербанка.

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