"Газпром" назвал цену на газ для Белоруссии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" подтвердил сохранение цены на газ для Белоруссии на уровне 132 долларов за 1 тысячу кубов в 2017 году, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.

"То, что вы назвали 132 (цена за единицу товара для Белоруссии в 2016 году — ред.) – я не знаю, откуда у вас такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году", — сказал он, отвечая на вопрос, останется ли цена для Белоруссии на прошлогоднем уровне в 132 долларов за 1 тысячу кубометров.

Ранее нефтегазовый спор между РФ и Белоруссией завершился подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллиона тонн ежегодно.