В Киеве сообщили об отмене запрета на реэкспорт российского газа

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж отменил запрет на реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену в контракте "Нафтогаза" и "Газпрома" начиная с 2014 года, сообщила в среду замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Их позиция (Стокгольмского арбитража — ред.) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб", — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз Украины" ранее заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие "бери или плати" (take or pay), содержащееся в его контракте с "Газпромом" на поставку газа. Позднее на странице компании в Facebook появилось такое сообщение: "Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" по принципу take or pay".

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Согласно отчетности "Газпрома", арбитраж должен вынести решение по двум искам 30 июня.