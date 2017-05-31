Липецкая область будет производить в 5 раз больше овощей закрытого грунта

ЛИПЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Липецкая область намерена произвести к 2020 году почти 200 тысяч тонн овощей закрытого грунта, тем самым в пять раз увеличив существующие объемы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Около 17 тысяч тонн овощей закрытого грунта произвели в Липецкой области с начала 2017 года, по этому показателю регион занимает первое место в ЦФО и четвертое место в России. При этом, до 2020 года общая площадь теплиц должна составить в Липецкой области более 200 га, планируется получить около 194 тысяч тонн овощей", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают три крупных производителя овощей закрытого грунта — в Липецком, Данковском и Елецком районах. Общая площадь теплиц составляет около 43,3 га, а к концу года, с учетом ввода в эксплуатацию теплиц в Усманском районе, должна достигнуть 90 га. В 2018 году планируется начать строительство теплиц в Краснинском районе.

Все тепличные комбинаты области работают по контрактам с торговыми сетями. Продукция продается в сетевых магазинах региона и других областей. Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние годы стало одним из приоритетных направлений, в муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima.

"Это перспективное направление, которое через несколько лет позволит региону стать одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом, мы успешно выполняем заявленный курс на импортозамещение продовольственной продукции", — рассказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

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