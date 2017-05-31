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Экономика

На круги своя: Путин снял часть экономических ограничений с Турции

17:2831.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. Подписание этого документа означает, что договоренности о снятии взаимных ограничений в торговле, достигнутые ранее на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, были формализованы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле разъяснили указ Путина о снятии ограничений с Турции
Глава государства также снял ограничения на работу в РФ турецких компаний и найм работников из Турции и расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на безвизовые поездки в Россию.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". Россия и Турция 22 мая подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Указ

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики… Внести в Указ президента РФ от 28 ноября 2015 года № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин смягчил ограничения по безвизовому режиму с Турцией
Глава государства также исключил из специальных мер в отношении Турции ограничения на работу турецких компаний по отдельным видам деятельности и снял ограничение на найм в РФ турецких работников.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты "б" и "в" пункта 1 признать утратившими силу", — приводит пресс-служба Кремля текст указа.

Пункт "б" указа "О специальных экономических мерах" вводил ограничения на выполнение отдельных видов работ или услуг на территории России по перечню, определяемому правительством РФ. Пункт "в" указа вводил запрет на найм работников из числа граждан Турции для работодателей, не включенных в перечень, определяемый правительством РФ.

Кроме того, Путин расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на поездки в РФ по безвизовому режиму, который был приостановлен в ноябре 2015 года за рядом исключений.

Согласно приводимому тексту указа, теперь исключения касаются также "граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории РФ, и членов их семей".

Пассажиры чартерного рейса в Турцию у информационного табло в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин поручил МИД уведомить Турцию о возобновлении соглашения о поездках
Кроме того, в указе президента РФ подчеркивается, что расширенный список категорий действует "при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта". Путин поручил МИД России направить Турции уведомление о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подписанием указа о снятии ограничений с Турции президент РФ Владимир Путин формализовал договоренности с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"В Сочи, когда были переговоры, тогда президенты констатировали, что отменяются вот эти ограничения, которые ранее вводились, за небольшим исключением, и, собственно, произошла формализация этих договоренностей. А все остальное — просто смотрите текст указа", — сказал Песков на просьбу уточнить, чего именно коснется отмена ограничений.

И снова о томатах

В начале мая, когда лидеры Путин и Эрдоган договорились о снятии ограничений, власти РФ заявляли, что ограничения по томатам останутся в силе. Это объяснялось тем, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин снял ограничения на найм работников из Турции
Подписанный в среду главой государства указ, как и было обещано, не коснулся томатов. На вопрос о том, означает ли подписание документа, что турецкие помидоры смогут вернуться на российский рынок, Песков отметил, что "в данном случае это не касается вот этих самых пресловутых помидоров, речь идет о других деталях".

В Плодоовощном союзе заявили, что возвращение турецких томатов на рынок РФ в ближайшее время было бы критичным для российских фермеров, поэтому сохранение запрета на их импорт очень важно.

"Это была инициатива нашего союза — сохранить этот запрет (на импорт турецких томатов — ред.), потому что это действительно критично. Мы вкладываем огромные деньги в замещение импортной продукции в тот период, когда она у нас не выращивается, то есть вкладываемся в производство зимних овощей", — сказал РИА Новости глава Плодоовощного союза Сергей Королев.

По его словам, Россия уже "практически заместилась по огурцам: выращиваем 80% своих и только 20% импортируем".

"По томатам пока пропорция 40% на 60% соответственно, хотя еще три года назад мы выращивали всего 16%. Поэтому для нас важно сохранить инвестиции, которые мы сделали в отрасль, вернуть своевременно кредиты банкам, производить на российском рынке больше, чем импортируем, и вывести баланс импорта и собственного производства примерно к тем же цифрам, что имеем по огурцам, а может даже и больше — до 90%", — добавил эксперт.

При этом он отметил, что российская плодоовощная продукция летом гораздо более конкурентоспособна, чем турецкая, поэтому в целом в возвращении турецких овощей на рынок РФ нет ничего критичного.

На рынок труда не повлияет

В Минтруде считают, что снятие ограничений на найм турецких работников не будет иметь негативного влияния на российский рынок труда.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин отменил часть экономических ограничений в отношении Турции
"Эта мера не приведет к возникновению негативных последствий на рынке труда. Объем потребности в иностранных работниках, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2017 год составляет 0,2% от численности экономически активного населения России, что не оказывает существенного влияния на рынок труда", — заявили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве подчеркнули, что распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам отражает тенденции развития рынка труда, сопровождающиеся необходимостью в привлечении квалифицированных рабочих кадров.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также считают, что снятие ограничений на найм турецких работников вряд ли повлияет на российский рынок труда, поскольку в нынешней ситуации – преимущественно в строительной сфере – иностранцы вряд ли массово поедут в РФ на работу.

"Не уверен, что это качественно отразится на рынке труда в России, потому что все-таки работники традиционно были заняты в таких секторах, как строительство, но сейчас строительный рынок находится в состоянии упадка, он в принципе сократился. Я не уверен, что он является сейчас конкурентоспособным, даже по сравнению с рынком Турции", — заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

По его словам, другой причиной является тот факт, что поскольку в подавляющем большинстве отраслей реального сектора экономики заработные платы заморожены, либо сокращаются.

"(Поэтому) говорить о том, что к нам приедут турецкие рабочие для того, чтобы занять места россиян – это сильное преувеличение. Наши зарплаты, к сожалению, сейчас неконкурентоспособны", — добавил секретарь ФНПР.

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