ТЭЦ-1 в Чите начала подкачку воды в озеро Кенон

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читинская ТЭЦ-1 запустила насосную станцию, которая будет подкачивать воду из реки Ингода в озеро Кенон, сообщает ТГК-14.

Ежечасно в озеро будет поступать более 2 тысяч кубических метров воды. Общий объем перекачки по прогнозам составит от 6 до 9,5 миллионов тонн речной воды.

"Полуторакилометровый трубопровод, что соединил реку и озеро, на сегодняшний день является единственным техническим сооружением, которое спасает Кенон от высыхания, обслуживание и содержание которого производится полностью за счет средств ТГК-14 в рамках реализации экологической политики энергокомпании", — отмечается в сообщении.

В условиях маловодного периода, продолжающего с 2001 года, уровень озера близок к критическому. Естественные притоки Кенона пересохли, подземных источников не хватает.

Проект по поддержанию уровня воды в озере Кенон теплоэнергетики начали реализовывать еще в 1990 году. За 26 лет общий объем перекачанной воды составил 286 миллионов кубических метров воды, что, по сути, равно объему целого Кенона.

За каждую тысячу кубических метров компания производит оплату в размере 420 рублей, что составляет не менее 2,6 миллиона рублей в год. ТГК-14 производит оплату дважды – за воду из Ингоды и за воду из озера Кенон.